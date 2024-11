Tchad : Les sinistrés de Koundoul secourus par le ministère de l’Action sociale

Le directeur de la solidarité internationale, Kaoude Israël, du ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, a présidé ce vendredi 15 novembre à Koundoul une cérémonie de remise de kits alimentaires et non alimentaires aux ménages vulnérables touchés par les inondations de 2024.



Ces inondations, qui ont causé des dégâts matériels et humains considérables, s’inscrivent dans le cadre des aléas naturels auxquels les pays sahéliens, dont le Tchad, sont fréquemment confrontés. En réponse à cette situation, le ministère de l’Action sociale, en collaboration avec des partenaires comme la Fondation Ange Gardiens, a initié cette action humanitaire pour venir en aide aux populations sinistrées.



Lors de la cérémonie, Kaoude Israël a rappelé que son institution a pour mission de gérer les catastrophes naturelles et de soutenir les populations affectées. Il a également souligné que cette initiative s’inscrit dans les efforts continus du gouvernement tchadien sous la direction du Président de la République pour répondre aux défis sociaux et humanitaires.