Tchad : Les stratégies du ministre des Mines et de la Géologie pour l'année 2024

Alwihda Info | Par Peter Kum - 23 Mars 2024

Le Tchad regorge de ressources naturelles précieuses telles que le pétrole, l'or et l'uranium. Cependant, malgré leur potentiel économique élevé, ces richesses ont souvent été négligées et exploitées de manière inefficace. Dans le but de remédier à cette situation et de maximiser les avantages tirés du secteur minier, le gouvernement tchadien a entrepris diverses initiatives pour promouvoir la transparence et la durabilité dans l'industrie.