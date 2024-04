Tchad : Les travailleuses et travailleurs du Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires lancent un préavis de grève

Ils dénoncent le traitement inhumain et dégradant infligé par la Direction Générale du centre, qui est pourtant réputé sur le plan scientifique. Après des échanges infructueux entre la Cellule Syndicale et la Direction Générale, l’assemblée générale a décidé de lancer un préavis de grève de 6 jours ouvrables, débutant le lundi 8 avril et se terminant le mardi 16 avril 2024. Au-delà de cette période, le personnel entrera en grève sèche et illimitée jusqu’à ce que les revendications suivantes soient satisfaites.



Ils réclament les avancements du personnel et rappel des arriérés d’avancements pour les années 2023 et 2024 à l’ensemble du personnel concerné.

Le paiement sans conditions des arriérés de CNPS pour les années 2013 à 2019, ainsi que ceux de 2023 et du premier trimestre de 2024 et le paiement sans conditions des arriérés des 13èmes de salaires conformément au pacte social établi par le gouvernement.

Ils revendiquent aussi l’octroi des primes de risque aux personnels d’appui tels que les réceptionnistes, le personnel de la laverie, de la buanderie, les techniciens de surface, les archivistes, les jardiniers, les chauffeurs et les agents de sécurité.



La révision mensuelle de la prise en charge sanitaire de tout le personnel, le rappel des reliquats de carburant et de subsistance alimentaire de désintoxication de l’année 2023, ainsi que ceux de l’année 2024 et l’augmentation salariale pour faire face à la cherté de la vie, compte tenu des primes de risque accordées aux directeurs techniques et à certains administrateurs.

Espérons que ces revendications aboutiront à une amélioration des conditions de travail et du bien-être des employés du CECOQDA.