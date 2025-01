Tchad : Les travaux de bitumage de la route Patte d'Oie - Amsinené avancent à grands pas

Le mardi 31 décembre 2024, une mission de suivi a été effectuée sur le chantier de bitumage de la route reliant le rond-point de la Patte d'Oie à la route bitumée d'Amsinené. Les résultats sont encourageants, témoignant d'une avancée significative des travaux.





Un projet stratégique pour la ville



Ce projet d'envergure, confié à l'entreprise SODIS et supervisé par LABOGEC-TCHAD, vise à améliorer la mobilité urbaine et à renforcer le développement socio-économique de la zone. D'une longueur totale de 5,8 kilomètres, cette nouvelle voie devrait désengorger le trafic et faciliter les déplacements des populations.





Des progrès significatifs



Depuis la reprise des travaux le 22 décembre 2024, les équipes ont déjà posé 900 mètres linéaires de béton bitumineux, soit une cadence moyenne de 200 mètres par jour. Selon Charles Ndamderssou, directeur de projet de SODIS, les 1 200 mètres restants devraient être finalisés d'ici deux semaines.





Parallèlement, les travaux d'installation de l'éclairage public progressent également. La préfabrication des socles est en cours et les candélabres nécessaires ont été commandés.





Les enjeux de ce projet



Cette route, une fois achevée, aura un impact positif sur la vie des habitants de N'Djaména :