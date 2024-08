TCHAD

Tchad : Les victimes des inondations prises en charge

Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Août 2024

Les inondations qui ont frappé le Tchad ont non seulement détruit des habitations et des infrastructures, mais ont également mis en péril la santé de milliers de personnes. Face à cette urgence sanitaire, le ministre de la Santé, Dr Abdelmadjid Abderahim, s'est rendu sur les sites sinistrés pour évaluer la situation et mettre en place des dispositifs de prise en charge adaptés.