Tchad : Let's Do It s'engage pour l'hygiène et la salubrité dans les écoles

N'Djamena - C'est dans le cadre du projet citoyen et communautaire des structures universitaires et scolaires (PCCSUS) que le mouvement Let's Do It Tchad a mené cette opération de nettoyage ce 5 février 2022 au lycée de Diguel dans la commune du 8ème et à l'école communale de Gozator dans la commune du 10ème arrondissement.



Ce projet d'une durée de six mois concerne 20 structures dont 15 écoles, lycées, collèges et cinq instituts et universités. L'objectif est d'inculquer les valeurs citoyennes et communautaires aux élèves et étudiants dans le domaine de la salubrité, l'assainissement et I'hygiène.



Le coordonnateur du projet, Maoundombaye Célestin, explique que l'objectif est de rendre les écoles propres car pour lui, la propriété c'est la santé.



Le directeur de l'école communale de Gozator, Oumar Adoum Mahamat et le directeur du CEG de Diguel Centre, Moussa Chadallah, ont salué l’initiative menée par Let's Do It Tchad et encouragé à aller de l'avant.