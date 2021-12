Tchad : « Let's do It » forme des jeunes de Mao sur l’engagement citoyen

Dans le cadre de sa tournée dans la province du Kanem, le mouvement « Let's do It » Tchad a organisé le 30 novembre 2021, au Centre de lecture et d’animation (CLAC) de Mao, une formation à l'endroit d'environ 80 jeunes issus des organisations de la société civile et des associations féminines.



Les deux thèmes de la formation portaient sur : le leadership communautaire, les techniques de communication interpersonnelle et la gestion des déchets sauvages. L'équipe a expliqué les objectifs du mouvement, et a présenté sa feuille de route. Un point focal et une équipe seront mise en place.



Il est prévu ce jeudi 2 décembre 2021, une grande activité de nettoyage dans la ville de Mao, en collaboration avec la mairie de la commune de Mao.