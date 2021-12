Tchad : Let’s do It sensibilise sur la cohabitation pacifique en milieu scolaire à Mao

Le mouvement Let's do It Tchad, en collaboration avec les associations de la place, a pris d'assaut le Collège d’enseignement général (CEG) Alifa Zezereti de Mao, le 2 décembre.



En effet, une opération de sensibilisation y a eu lieu en présence du président du mouvement Casimir Yodoyman, de son vice-président, Adoum Allamine et du directeur du CEG Alifa Zezerti de Mao, Adoum Abba Seïd.



L'objectif est de sensibiliser les élèves sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique, la paix et la lutte contre les dépôts sauvages. Elles sont quatre associations concernées : l'association des jeunes engagés pour le développement du Kanem, les citoyens sans frontières, la plateforme des jeunes et la plateforme féminine.



Ces jeunes ont ainsi accompagné le mouvement au cours de cette opération de sensibilisation. Un point focal sera mis en place dans un bref délai. Le président de Let’s do It, Casimir Yodoyman a remercié « ces jeunes courageux pour leur travail ». Le directeur du CEG Alifa Zezerti de Mao, Adoum Abba Seïd, a exprimé sa satisfaction aux membres de l’association.