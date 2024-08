Tchad : Lettre d'engagement pour un nouveau Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR-CVA)

LETTRE D’ENGAGEMENT



PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES ET DE LA PROMOTION DES CHAINES DES VALEURS AGRICOLES (PADIR-CVA)



Le Gouvernement de la République du Tchad va bénéficier d’un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) pour le financement du Projet d’Appui au développement des infrastructures rurales et de la promotion des chaines de valeurs Agricoles (PADIR-CVA).



Le PADIR-CVA sera mis en œuvre dans la Province du Mayo Kebbi-Est sur une période de (5) cinq ans.

L’objectif du développement du Projet est d’augmenter les superficies en irrigation par maîtrise totale de l’eau pour s’affranchir des aléas climatiques et augmenter la production agricole au Tchad. Pour faire face aux défis environnementaux, un Plan de Gestion des Pesticides (PGP) a été élaboré.



L’Accord de financement qui sera conclu entre le Ministère des finances, du budget, de l’économie et du plan pour le Ministère de la Production et de l’Industrialisation Agricole (MPIA) et contient un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) qui sera exécuté lors de la mise en œuvre du PADIR-CVA.



Le Gouvernement du Tchad mettra en œuvre les mesures et actions de ce Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) afin que le projet réponde à toutes les exigences des sauvegardes opérationnelles environnementales et sociales (SEO) de la Banque et de la politique nationale et des exigences juridiques.



Les deux documents a savoir le PGES et le PGP pourront être consultés auprès de :

Au Service des Archives du Ministère de la Production et de l’Industrialisation Agricole ;

Au service du Centre National de Recherche pour le développement (CNRD) ;

A l’antenne de l’ANADER du Mayo Kebbi Est (Bongor).

Les documents sont également postés sur les sites internet de l’Institut Tchadien de la Recherche Agronomique et de Développement (ITRAD)



N’Djaména, le 19 août 2024

Le Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Production Et de l’Industrialisation Agricole