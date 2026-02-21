Tchad-Libye : ​lancement imminent des opérations conjointes pour la protection des frontières

Cette rencontre stratégique s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays en matière de sécurité transfrontalière. Les échanges ont principalement porté sur la définition d’un mécanisme de travail commun destiné à coordonner efficacement les actions sur le terrain.



À l’issue des discussions, les parties se sont accordées sur les modalités opérationnelles marquant le démarrage effectif des missions conjointes. L’objectif est clair : assurer la sécurisation et la protection des frontières communes, lutter contre les menaces transfrontalières et garantir la sécurité des populations riveraines.