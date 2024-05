Tchad-Libye : le président du Conseil présidentiel libyen était hier à N’Djamena

N’ayant pas pu faire le déplacement de N’Djamena le 23 mai dernier, pour l’investiture du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, pour des contraintes d’agenda, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous Al Menfi a tenu à venir féliciter de vive voix le président de la République, chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno et le peuple tchadien pour la réussite de la transition politique et le retour à l’ordre constitutionnel.



Accueilli au bas de la passerelle par le président de la République, chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby Itno, Mohamed Younous Al Menfi est conduit au pavillon présidentiel après les salutations des corps constitués.



Les deux chefs d’État ont ensuite eu un entretien approfondi, abordant des sujets vitaux pour leurs pays respectifs. Ils ont notamment discuté de la coopération régionale, de la sécurité transfrontalière et des efforts communs pour stabiliser leurs pays.



Le président Mohamed Younous Al Menfi a exprimé son admiration pour les progrès réalisés par le Tchad sous la conduite du Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno.



Il a fait savoir que la transition réussie du Tchad est un exemple inspirant pour la Libye et les autres pays de la sous-région en transition tout en félicitant le chef de l’Etat pour son élection à la magistrature suprême du Tchad ainsi que le peuple tchadien pour sa maturité politique qui ont permis le retour à l’ordre constitutionnel.



En retour, le chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, a remercié son hôte pour sa visite et son soutien constant. Le Tchad et la Libye partagent une longue histoire et des relations d’amitié et de coopération. Il a réaffirmé sa détermination à travailler ensemble avec les autorités de transition libyennes pour relever les défis communs et promouvoir la paix et la sécurité pour le retour de la normalité constitutionnelle en Libye.



Avant de reprendre son vol pour la Libye, Mohamed Younous Al Menfi dit avoir eu des échanges très fructueux avec le chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno et trouvé des recettes dont la Libye a besoin pour bien achever sa transition politique.



Cette visite du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous Al Menfi marque un pas supplémentaire dans le renforcement des liens historiques entre le Tchad et la Libye, et souligne l’importance de la solidarité régionale pour les pays en transition.



C’est aussi une manifestation de la volonté des deux dirigeants de collaborer pour un avenir plus stable et prospère.