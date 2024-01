Tchad : Licenciement de deux cadres dans la commune de Moundou

Lors de ce conseil présidé par Dionlemgoto Emmanuel en présence du président intérimaire de la mairie de Moundou, Guelmbaye Bienvenu, les conseillers ont examiné le dossier de l'ex comptable Baouel Benjamin. Selon des sources municipales, il est accusé d'avoir surfacturé les prix des pièces et d'avoir falsifié le cachet ainsi que imité la signature de l'ex maire intérimaire Aldembaye Clément. À l'unanimité, le conseil a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre le présumé coupable Baouel Benjamin et de le radier ainsi que ses complices sans aucune incidence financière.



Le conseil s'est également prononcé sur l'affaire de l'agression du 3 janvier contre le troisième vice-président Aldembaye Clément par Ndoroh Salomon, adjoint responsable au service de la coopération. Après avoir pris soin d'être informés des poursuites judiciaires engagées par Ndoroh Salomon suite à cet incident, les conseillers municipaux qualifient cet acte "flagrant" et décident son licenciement sans préavis.



Pour Guelmbaye Bienvenu, président intérimaire de la mairie de Moundou, son équipe a "d'importantes missions en matière redressement de cette commune, notamment la lutte contre les mauvaises pratiques". Il ajoute : "Il nous revient donc, en tant que membres de cette équipe constituant l'autorité intérimaire de cette commune, d'être unis, partageant la même vision et ayant la même logique dans la compréhension et la perception des enjeux de notre noble mission". Guelmbaye Bienvenu regrette que certains de ses collaborateurs ne partagent pas cette vision positive pour l'avenir. Il appelle à la coordination des actions et à l'union des efforts afin de donner une bonne image à son équipe et ainsi contribuer au développement local.