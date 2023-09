Tchad : Limane Mahamat encourage la mobilisation pour le référendum constitutionnel lors de sa visite dans le Batha

Le 16 septembre, la délégation dirigée par le président de la CONOREC a rencontré les membres de la CONOREC provinciale, les cadres du Batha et les acteurs locaux pour discuter du suivi de la révision du fichier électoral dans la région.



Le gouverneur de la province du Batha, le Général de Brigade Djimta Ben Dergon, également président provincial de la CONOREC, a accueilli chaleureusement la délégation du ministre et a présenté les statistiques actuelles de la révision du fichier électoral.



Selon Néné Ehemir Torna, chef de mission, les résultats provisoires dans tout le Batha atteignent 230,67 %. Malgré des débuts tardifs, des problèmes techniques, des pannes énergétiques et informatiques, il reste optimiste quant à l'issue des opérations.



Limane Mahamat, ministre de l'Administration du territoire, a exprimé sa satisfaction à l'égard des résultats de la CONOREC provinciale du Batha. Il a souligné l'importance de maintenir cet élan jusqu'à l'issue du référendum constitutionnel, prévoyant une projection de 240 % de participation. Il a également appelé les autorités locales à promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble, et à sensibiliser la population sur le projet de Constitution, soulignant que c'est un enjeu national.