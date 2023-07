Tchad : “Lion de Lakouass” remporte la Coupe du Kanem en battant l'Olympique de Mao

Dimanche 9 juillet 2023, au terrain de l'école centre mixte de Mao, le gouverneur du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a officiellement donné le coup d'envoi du match de la finale de la Coupe du Kanem. L'événement s'est déroulé en présence des autorités locales.



L'équipe du Lion de Lakouass est sortie victorieuse en battant l'Olympique de Mao sur le score de 1-0. Le Président de la Ligue Provinciale de Football du Kanem, Abba Oumar Moussa, et le Délégué Provincial de la Jeunesse et des Sports du Kanem, Moussa Moustapha Terab, se sont relayés pour féliciter l'équipe gagnante.



Lors de la cérémonie de remise du trophée, le gouverneur de la Province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a officiellement remis le trophée à l'équipe victorieuse. Il a souligné que l'objectif du football est non seulement d'encourager la pratique d'une activité physique et sportive par un grand nombre de personnes, mais aussi de rassembler les jeunes dans le but de renforcer la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble.



En plus de remporter la coupe, l'équipe victorieuse est également devenue championne de cette année. Après le match, les joueurs ont été reçus par le gouverneur au gouvernorat pour célébrer leur victoire.