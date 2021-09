Tchad : Lions Club contribue à la protection de l'environnement et la lutte contre le paludisme

"Préserver l'environnement à tout prix et lutter contre sa dégradation fait partie de notre mission première en tant que Lions", a déclaré Charles Romain Ekoume, président de la région 27 de Lions Club International.



C'est un marigot jonché d'ordures qui sépare le quartier Moursal d'Ardepdjoumal que Lions Club International a décidé de nettoyer. Des tas d'ordures polluent l'air et constituent un nid de larves de moustiques.



Pour Lions Club qui apporte sa contribution à la protection de l'écosystème et à la lutte contre le paludisme, c'est également une occasion d'apporter des clarifications sur son rôle : "nous ne cesserons pas de le dire et de le répéter, nous ne sommes pas une secte comme le laissent croire à tort certains mauvaises langues. Nous servons avec amour et compassion dans le monde entier", a souligné Charles Romain Ekoume.



Le maire 2ème adjoint Brahim Abdou a encouragé cette initiative et a exhorté Lions Club international à faire davantage.