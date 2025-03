Tchad : Loto et Pari-foot, un phénomène social aux risques importants

Dans les quartiers, sur les grands boulevards et même dans les marchés, des cabines et sièges dédiés au jeu de pari-foot se multiplient. Les jeunes et les personnes âgées se rassemblent sous les arbres, assis sur des nattes, armés de leurs papiers et stylos pour jouer au loto, au pari-foot, Premier Bet et d'autres jeux similaires.



Le loto, un jeu de hasard populaire, consiste à acheter des tickets dans des points de vente agréés ou en ligne, et à sélectionner une série de numéros dans l'espoir de correspondre aux numéros tirés au sort lors d'un tirage.



Depuis son introduction au Tchad, le loto a gagné une place importante dans l'économie tchadienne, et a contribué à réduire le taux de chômage parmi les jeunes. De nombreux jeunes voient dans le jeu de loto et le pari-foot, une opportunité de gagner de l'argent rapidement.



Certains parviennent à nourrir leurs familles, à créer leurs propres entreprises, ou encore à acheter des voitures pour les utiliser comme taxis et des maisons à louer. Cependant, cette pratique comporte des risques importants, notamment pour les mineurs et les personnes âgées, tels que l'endettement, l'isolement et la dépendance.



Face à ces risques, il est crucial que le gouvernement tchadien prenne des mesures pour interdire les jeux de loto aux mineurs, et fixer une limite d'âge pour les joueurs. Des campagnes de sensibilisation à la télévision, et dans les écoles, sont également nécessaires pour informer les enfants des dangers associés aux jeux de hasard.