Tchad : "Lumière des Enfants" honore la journée mondiale de l'aide humanitaire avec des actions de solidarité

La présidente de la Fondation, Mme Souraya Mahamat Djaranebi, a ouvert la cérémonie en soulignant la similitude entre l'humanitarisme et la mission de la Fondation Lumière des Enfants. Elle a mis en avant le respect de la vie humaine comme une valeur fondamentale partagée et universelle, ainsi que l'idée que chaque être humain mérite la dignité et le respect. Ces principes, a-t-elle rappelé, sont inscrits dans la vision mondiale pour 2030 des Nations Unies.



Elle a également souligné que la Journée Mondiale de l'Aide Humanitaire est une occasion de rendre hommage aux travailleurs humanitaires et à leur courage pour venir en aide aux personnes touchées par des crises humanitaires dans le monde entier.



La présidente a conclu en plaidant en faveur des enfants des rues, rappelant que cette journée mondiale est également une opportunité pour sensibiliser aux besoins spécifiques de cette catégorie de population.