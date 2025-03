Tchad : Lutte contre la diphtérie dans le Barh El Gazal, une mission d'appui renforcée

La mission d'appui dépêchée par le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers le Centre des Opérations d'Urgence en Santé Publique, intensifie ses efforts pour endiguer l'épidémie de diphtérie qui sévit dans la province du Barh El Gazal.







Trois équipes, composées de professionnels de la santé et de leaders communautaires, sont déployées dans les districts de Salal et Michémiré, où des cas de diphtérie ont été signalés. Leur mission : mener des campagnes de vaccination, assurer la prise en charge médicale des malades et sensibiliser les populations aux mesures de prévention.







L'approche adoptée par la mission est globale et coordonnée. Elle comprend :



La prise en charge médicale : Les personnes atteintes de diphtérie sont prises en charge dans les centres de santé locaux, où elles reçoivent les traitements appropriés.

La sensibilisation : Des actions de sensibilisation sont menées auprès des populations pour les informer sur les modes de transmission de la diphtérie, les symptômes de la maladie et les mesures de prévention à adopter.





Cette opération se déroule sous la supervision des autorités départementales de la province, qui sont pleinement engagées dans la lutte contre l'épidémie. La collaboration avec les leaders communautaires est également essentielle pour mobiliser les populations et faciliter l'accès aux soins.







Malgré les efforts déployés, la diphtérie reste une maladie grave et contagieuse. Il est donc essentiel que les populations restent vigilantes et qu'elles respectent les mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires.