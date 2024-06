Tchad - Lutte contre les inondations à N'Djamena : un projet d'appui français en marche

Ce projet s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par la France et ses partenaires tchadiens lors des inondations de 2022. Face à l'ampleur des dégâts, il était nécessaire de mettre en place des solutions durables pour prévenir et gérer les risques d'inondation à N'Djamena.



Le projet d'appui français à la lutte contre les inondations à N'Djamena comprend plusieurs volets complémentaires dont la création d'un service municipal de gestion des risques d'inondation (SGRI). Ce service, au sein de la Direction de la protection civile de la Mairie, sera chargé de surveiller les risques d'inondation et d'activer une cellule de crise en cas d'alerte.



Ce plan permettra aux autorités municipales de mobiliser efficacement tous les acteurs concernés en cas de catastrophe.



10 associations locales et 4 équipes d'intervention communautaires seront formées à la préparation et à la mise en œuvre de plans de réduction des risques d'inondation au niveau des quartiers.



50 volontaires de la Croix-Rouge tchadienne seront formés et équipés pour intervenir en cas d'inondation.

Ce projet d'appui français permettra de mieux protéger plus de 80 000 habitants de N'Djamena, en particulier dans les quartiers sud les plus exposés aux inondations.



Ce projet illustre la coopération exemplaire entre la France et le Tchad dans le domaine de la lutte contre les catastrophes naturelles. Il s'inscrit dans la volonté de la France d'appuyer les pays partenaires dans la construction d'un avenir plus résilient face aux effets du changement climatique.