Tchad : MAVI lance une caisse de crédit d'impact à Moundou pour appuyer la création d'emplois

Il s'agit d'un programme fédérateur de la femme et de la jeunesse, initié depuis 2019 à Moundou par l'association MAVI. La Caisse a pour but d'accompagner les femmes techniquement et financièrement à la création de leurs entreprises.



Cette annonce intervient à l'issue d'une formation en entrepreneuriat des jeunes venant des 32 quartiers de la ville de Moundou.



"Le chômage chronique des jeunes reste un sujet sensible et aucune âme sensible ne doit rester indifférente", indique l'association MAVI.



MAVI rassemble les jeunes et femmes dans un programme de leadership entrepreneurial et met en valeur ce qui se fait déjà en termes d'activités génératrices de revenus pour la création d'emplois.