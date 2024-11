Tchad : MAVI sensibilise les élèves sur le mois du livre

Dans le cadre de la sensibilisation du mois de livre, la Maison d'Assistance des Victimes de Violences Intimes (MAVI), s'est rendue ce 27 novembre 2024 au Lycée-Collège Zimba de Koumra, pour échanger avec les élèves sur le mois du livre, et les 16 jours d'activisme.



L'objectif est d'encourager les élèves à la lecture et à l'écriture, mais aussi la présentation sur l'importance du mois de livre.



A cette occasion, Loubaissem Degoto a fait la présentation du livre de Dion-ouma Lelmbaye Régine, par ailleurs la PCA de MAVI, sur le thème du combat de la femme qui traite de la question des difficultés auxquels les femmes font face, dans leur quête de la liberté et de l'indépendance politique, sociale et économique.



L'opportunité est aussi saisie pour présenter l'organisation MAVI avec ses deux objectifs principaux qui sont l'éducation et le développement entrepreneurial.