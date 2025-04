Tchad : MBH La Bombe frappes fort avec son nouveau clip "NGODE"

Dans "Ngode", MBH délivre un message puissant aux mères, en abordant le thème sensible des inquiétudes concernant le destin de leurs enfants en comparaison avec la réussite d'autres. Ce sujet, traité avec émotion et clairvoyance, résonne profondément dans la société, touchant de nombreuses personnes qui font face à ces dilemmes quotidiens. Reconnu pour son engagement, MBH La Bombe n'est pas à son coup d'essai. Il a déjà collaboré avec de grandes figures de la musique, tant sur la scène internationale, avec des artistes comme le Camerounais Ténor, qu'au Tchad, avec des personnalités telles que Sultan Guy, Mawndoe et Anonyme. Ces collaborations témoignent de son désir de fusionner différentes influences musicales et de faire entendre la voix de la musique tchadienne au monde. Avec "Ngode", MBH La Bombe affiche clairement son ambition : faire briller la musique tchadienne au-delà des frontières nationales. Il sollicite le soutien du public pour faire de ce nouveau titre un succès et prouver, encore une fois, le potentiel de l’industrie musicale tchadienne.