Tchad : MFS Suisse distribue des articles non alimentaires aux sinistrés de Farcha Milezi

Dans le cadre de ses activités humanitaires, Médecins Sans Frontières (MSF Suisse) a procédé, ce samedi 21 décembre 2024, à une distribution d’articles non alimentaires aux sinistrés de Farcha Milezi, dans le 1er arrondissement. Cette initiative vise à prévenir les maladies épidémiologiques qui touchent ces populations vulnérables.



Le coordonnateur du projet d'urgence, Dieu Merci Basokway, a expliqué les objectifs de cette intervention : « Après la saison des pluies, de nombreuses personnes sinistrées se sont retrouvées ici, sur le site de Farcha Milezi, dans le 1er arrondissement. Nous avons constaté, à travers les données épidémiologiques, une forte prévalence de cas de paludisme. C’est pourquoi Médecins Sans Frontières distribue des articles non alimentaires tels que des moustiquaires, des couvertures pour protéger les enfants contre le froid et les infections respiratoires aiguës, ainsi que d’autres articles essentiels. »



Il convient de rappeler que 2 373 ménages recensés bénéficieront de cette aide aujourd’hui, contribuant à améliorer leurs conditions de vie et à réduire les risques de maladies dans un contexte difficile.