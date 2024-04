Tchad : MIDI tient un meeting à Laï

Le candidat de la Coalition pour le Tchad Uni, Mahamat Idriss Deby Itno, a animé un meeting dans le cadre de la campagne présidentielle, ce vendredi 26 avril 2024 à Laï. En effet, la Coalition pour le Tchad Uni poursuit sa tournée au Sud du pays.



Après le Moyen Chari, le Mandoul, le Logone occidental et le Logone Oriental, c'est la Tandjilé qui a l'honneur de recevoir la visite du candidat Mahamat Idriss Deby Itno.



Les militants et sympathisants de la Coalition pour le Tchad Uni de Laï étaient sortis massivement, assister à cette rencontre présidée par le candidat Mahamat Idriss Déby Itno lui-même. Ce meeting est le dixième depuis le lancement de la campagne qui a eu lieu le 14 avril 2024, à la place de la nation à Ndjamena.



Mahamat Idriss Deby Itno a d'abord rassuré les militants qui sont venus assister au meeting, qu'il s'engage à faire du Tchad un pays libre et souverain, dès sa prise de parole.



Il a brièvement expliqué son programme établi en 12 chantiers comprenant 100 engagements concrets. Selon le candidat, il compte sur l'agriculture qui occupe une place de choix, pour assurer l'autosuffisance alimentaire dans les 5 prochaines années ; développer des filières pour créer des emplois durables aux jeunes ; industrialiser l'agriculture.



Enfin, il a aussi promis de désenclaver la Tandjilé avec le bitumage de l'axe Laï-Djouman.