Tchad : MOOV AFRICA lance une grande campagne d’identification de ses abonnés

Pour rappel, le communiqué de l’ARCEP indique que tous les abonnés sont priés de se faire identifier avec l’une des pièces suivantes :



⮚ Pour les nationaux :

● La carte d’identité nationale, le passeport ou toute autre pièce contenant un NNI (Numéro National d’Identification)



⮚ Pour les étrangers :

● La carte de séjour avec NNI ou toute autre pièce contenant un NNI



Les abonnés qui ne disposent pas des pièces d’identité conformes aux nouvelles exigences pour l’identification sont donc invités à se présenter rapidement au niveau des bureaux de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) pour en avoir afin de rester connectés.



Moov Africa invite donc ses abonnés à identifier leur numéro de téléphone dans le délai exigé. Cela confère d’ailleurs plusieurs avantages. En vous identifiant, vous devenez notamment le seul propriétaire de votre numéro tant que vous l’utilisez. Dans ce cas, même en cas de perte de la carte SIM ou de vol de votre téléphone, vous pouvez la conserver automatiquement.



De plus, en identifiant votre numéro, vous contribuez à mettre fin aux arnaques et délits commis par téléphone. C’est donc une nécessité publique et un acte citoyen d’identifier son numéro.



Rendez-vous donc immédiatement dans une des agences de Moov Africa ou auprès d’un agent mobile pour vous faire identifier. Si vous avez l’internet, vous pouvez également envoyer votre pièce ayant un NNI + votre Numéro de téléphone + le Numéro de série de la SIM par WHATSAPP aux numéros suivants : 90011919, 90641010, 91 37 32 50, 91 37 32 51.



Pour plus d’informations, contactez le service client de Moov Africa au 4040.