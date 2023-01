Tchad : MOOV AFRICA récompense 3 gagnants de la promo KDO2022 avec 1 000 000 FCFA chacun

Les trois heureux gagnants ont exprimé leur remerciement à Moov Africa pour cette initiative. Le premier gagnant Abdoulaye Mahmoud Labi, en provenance de Mongo, ne cache pas sa joie d’être choisi comme heureux gagnant. " Je suis convaincu qu’un choix rationnel a été fait. Je ne m’attendais pas à gagner un prix un jour. L’année commence bien et je souhaite que l’année commence bien pour tous les Tchadiens", s’extasie-t-il.



Le deuxième gagnant, Abdelkerim Bouye, en provenance d’Amdjarass affirme qu’il n’a pas pris au sérieux cette promotion au départ. « Cet argent me permettra d’aider ma famille et de réaliser mes projets », explique -t-il.