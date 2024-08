Santé Tchad : MSF a vacciné près de 40 000 enfants au Moyen Chari et au Salamat

Alwihda Info | Par Alwihda - 31 Août 2024





Au mois de mai dernier, 39 325 enfants ont été vaccinés contre la rougeole par l’équipe de réponse aux urgences (CERT) de Médecins Sans Frontières (MSF) en soutien au ministère tchadien de la Santé publique, dans les provinces du Salamat et du Moyen Chari.



Cette campagne de vaccination a visé les enfants âgés de 6 mois à 10 ans et a été accompagnée par un rattrapage de la vaccination de routine du Programme Elargi de Vaccination (PEV) pour 1 848 enfants de 0 à 11 mois. De plus, 950 personnes atteintes de la rougeole, dont 799 enfants de 6 mois à 5 ans, ont été traitées à l’hôpital provincial d’Am-Timan et dans les centres de santé.



Les épidémies de rougeole sont récurrentes au Tchad où elles représentent l’une des principales causes de décès chez les enfants. La couverture vaccinale demeure faible à l’échelle du pays et de nombreuses familles, y compris celles résidant en milieu urbain, rencontrent des difficultés d’accès aux services du PEV de routine.



Sensibilisation et promotion de la santé au cœur de l’approche



L’engagement communautaire étant au centre des activités de MSF, les équipes ont travaillé étroitement avec les communautés concernées afin de les impliquer dans la compréhension des besoins médicaux, paramédicaux et l’accès aux soins, tout en prenant en compte les spécificités socio-culturelles et sanitaires.



Ainsi, les équipes de promotion de la santé ont sensibilisé plus de 27 000 personnes sur les problématiques liées à la rougeole, la gratuité des soins, les maladies à potentiel épidémique, la nutrition et l’importance de la vaccination. « Ces efforts jouent un rôle crucial dans la prévention de la propagation de la rougeole » explique Mbaiornom Dankar Fidele, superviseur de l’équipe de promotion de la santé. « Nous travaillons conjointement avec les communautés locales, que ce soit pour la sensibilisation, la promotion ou le soutien mutuel, afin qu’elles se sentent impliquées et concernées dans la lutte contre la rougeole ».



Un support multiforme au ministère de la Santé



Le CERT a été mis en place afin d’apporter une réponse rapide et efficace aux victimes de conflits armés, aux population affectées par des épidémies ou endémies, aux victimes de catastrophes naturelles, de violences ou d’exclusion de soins de santé. De manière générale, MSF appuie le ministère de la Santé dans plusieurs régions du Tchad pour la mise en œuvre d’un large éventail de soins comme les consultations, les hospitalisations, les soins médico-nutritionnels, les interventions chirurgicales, les soins maternels et infantiles, la santé mentale, et bien d’autres besoins non médicaux.



La rougeole, une infection virale aiguë du système respiratoire caractérisée par une éruption cutanée de petits points rouges, est considérée comme la maladie la plus contagieuse au monde. En l'absence de traitement spécifique, la vaccination est l'outil médical le plus efficace contre la rougeole.



En 2023, au Tchad, les équipes MSF ont vacciné plus de 1 153 900 personnes contre la rougeole, réalisé plus de 247 600 consultations externes, traité plus de 134 400 personnes contre le paludisme, soigné plus de 31 900 enfants souffrants de malnutritions aiguë sévère, et soigné plus de 14 800 patients hospitalisés.





