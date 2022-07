Tchad : MSF se mobilise car "la situation nutritionnelle est inquiétante"

L'organisation humanitaire chargée de soulager les souffrances des populations, après le décret "courageux" de l'urgence alimentaire par le gouvernement, a dépêché les représentants de quatre centres d'opérations dans le pays. Suite à la récente tempête dans le Logone Oriental, une équipe du centre d'opérations d'Amsterdam est à Bébédjia pour soutenir une alerte alimentaire. Des lits sont distribués dans les structures sanitaires à Massakory, Massaguet. Un projet pilote est expérimenté dans le Sila. Le projet consiste à discuter avec les communautés sur la forme et la mise en place du système de santé.



Le centre d'opérations de Paris quant à lui, a élaboré 4 projets répartis entre l'Est, N'Djaména et le sud. A l'Est, des unités de prise en charge de la malnutrition sont implantés dans les sites des réfugiés. Le projet prend aussi en compte le volet eau-hygiène-assainissement. Au sud du pays, le volet chimio prévention du paludisme n'est pas occulté. Le centre d'opérations d'Abidjan lui aussi implanté au Tchad suite à l'urgence alimentaire s'est positionné à l'hôpital de Goz-Ator. MSF élargira progressivement sa zone d'intervention.