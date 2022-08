Tchad : Macky Sall affirme avoir "senti" la volonté du PCMT pour la paix

Macky Sall a estimé que les défis sur le continent africain sont nombreux mais sont plombés notamment par les conflits. Il a lancé un appel aux politico-militaires non signataires de Doha afin de rejoindre le dialogue national pour que "les conclusions soient les meilleures pour le Tchad et l'Afrique".



"La paix est toujours possible entre acteurs de bonne volonté, j'ai senti cette volonté du président Mahamat Idris Deby et je l'encourage", a dit Macky Sall. Il assure que l'Union africaine "sera là pour soutenir le Tchad" et exhorte la communauté internationale à faire de même.