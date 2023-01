Tchad : Mahadi Addeï, avionneur en gestation

Le Festival Dary est une occasion de valorisation des différentes cultures, traditions (art culinaire & danses) tchadiennes. Mais, c'est aussi une découverte des innovations, des créations, du tourisme, autres découvertes et de divertissement.



C’est ainsi que le jeune génie créateur, Mahdi Addeï Ali, fils de Bokoro du département de Dababa, province du Hadjer-Lamis, a exposé ses œuvres artistiques au public, le mercredi 18 janvier 2023.



Âgé d’environ 15 ans, Mahadi est né à Mango (Guera) et vit à « Bokoro », avec sa mère. L’élève de la classe de 6ème est orphelin de père. A base des simples cartons, le génie créateur réalise des œuvres artistiques incroyables, telles que, l’avion de grande ligne, l’hélicoptère, des véhicules, etc.



Cependant, il manque de soutien et de l’accompagnement à Mahadi Addeï Ali, afin d’accomplir son rêve. « Si jamais j’ai le soutien qu’il faut, je ferai des merveilles plus que ces œuvres », promet-il. Sur place, le numéro deux du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Dago Yacouba, l’a encouragé avec une somme de 500 000 FCFA.



Pour le responsable politique, ce jeune doit explorer son génie créateur. A cet effet, il suggère la mise en place d’une commission de collecte des filles et fils de la localité, afin de permettre à ce jeune de réaliser ses rêves.



Enfin, l’État, les partenaires, les ONG, ainsi les personnes de bonne volonté, sont interpellées afin d’aider ce génie de pouvoir accomplir ses rêves. En effet, ce jeune mérite vivement l’encouragement et le soutien pour le développement du Tchad.