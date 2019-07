Tchad : Mahamat Abali Salah propulsé au ministère de la Défense

Le général de corps d'armées Mahamat Abali Salah a été nommé dimanche, au terme d'un remaniement du Gouvernement, au poste de ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre.



Il cède le ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale à Mahamat Ismael Chaibo, quelques mois après sa nomination à ce poste, début novembre 2018.



Le ministre Mahamat Abali Salah a été progressivement "préparé" au portefeuille du ministère en charge de la défense. Du gouvernorat de la province du Lac avec sa lutte de terrain acharnée contre Boko Haram, à son élévation au grade de général de brigade, avant d'entrer dans le Gouvernement, puis d'être élevé au rang de général de corps d'armées quelques semaines plus tard, Mahamat Abali Salah a sillonné le Tchad quasiment chaque semaine depuis son arrivée au ministère de la Sécurité publique, autant habitué au treillis militaire qu'au costume-cravate.



Il a notamment pris à bras le corps les conflits à l'extrême nord (orpaillage, rébellion, révoltes, sécurisation de la frontière avec la Libye), les violences intercommunautaires à l'Est et au Sud (conflits intercommunautaires, violences entre éleveurs et agriculteurs), et la lutte contre Boko Haram.



Mahamat Abali Salah a sévi contre les violences policières en remplaçant plusieurs commissaires de police de N'Djamena suite à des bavures répétées, et en proposant au chef de l'Etat, la semaine dernière, la création d'un observatoire de la déontologie et des violences policières.



Il a également été amené, pour la première fois, à prendre des arrêtés (suspension de chefs traditionnels, d'officiers de police) habituellement pris par décret.



Son ascension apparait comme l'une des plus fulgurantes au sein de l'administration tchadienne, en l'espace d'un an.