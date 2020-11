Tchad : Mahamat-Ahmad Alhabo sous surveillance, une réunion de son parti empêchée

Le secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement (PLD), Mahamat-Ahmad Alhabo, est "poursuivi" dans "tous ses déplacements" par "les éléments de l'ANS, en voiture et en motos", a indiqué lundi le parti.



Jeudi 29 octobre 2020, des éléments de la police Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) se sont positionnés devant le siège. Mahamat-Ahmad Alhabo dénonce un harcèlement et une perturbation sérieuse du fonctionnement du parti.



Des personnes qui devaient se réunir le 30 octobre 2020 à 10 heures au siège du PLD ont été accueillies par une armada de plusieurs véhicules avec des éléments de la GMIP. Selon le parti, ils étaient "armés jusqu'aux dents et prêts à en découdre". Les personnalités politiques ont jugé nécessaire de délocaliser cette réunion pour éviter tout affrontement avec ces policiers.



Dans la même journée, d'autres éléments de la même GMIP ont été postés devant les domiciles de certains responsables des partis politiques, semant la panique parmi les habitants dans les quartiers, indique le PLD.



Ce lundi, des éléments de la police ont pénétré dans le siège du parti, empêchant la tenue d'une réunion du comité exécutif hebdomadaire. Le parti dénonce une violation de la loi. "Les lois promulguées par Déby disposent que les sièges des partis politiques sont inviolables, sauf réquisition expresse du juge", rappelle Mahamat-Ahmad Alhabo.



Le PLD "condamne avec la dernière énergie les dérives dictatoriales de Déby". Il demande "à tous les combattants de la liberté et de la démocratie de se mobiliser et de relever le défi pour dire non à l'instauration d'un pouvoir dictatorial et monarchique que Déby voudrait imposer au Tchad et aux Tchadiens".



D'autres opposants sous surveillance



Les leaders de l'UNDR, Saleh Kebzabo et des Transformateurs, Succes Masra, dénoncent également une surveillance de leurs domiciles et sièges ces derniers jours.



Lundi matin, le président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, a publié la photo d'un véhicule d'une unité antiterroriste positionnée devant son domicile.



La Police nationale s'explique



Le porte-parole de la police nationale, le commissaire Paul Manga, rappelle les dispositions de l’arrêté conjoint n°35 signé le 2 mai 2020 par les ministres en charge des armées et de l’administration du territoire, portant réglementation des attroupements de personnes pendant l’état d’urgence sanitaire. Il informe que dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire, il faut au préalable notifier au ministère de l'Administration du territoire.