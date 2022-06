Tchad : Mahamat Ahmat Lazina lance les travaux de reboisement de la ceinture verte à Ndjamena

Le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina a lancé ce lundi 20 juin, l’opération de reboisement de la ceinture verte à Harangadji, dans les 7ème et 8ème arrondissements de la capitale Ndjamena.



C’est une initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’opération 16 millions d’arbres d’ici fin 2022, sur toute l’étendue du territoire national. Lançant les travaux, le ministre Mahamat Ahmat Lazina a d’abord rappelé que le 12 mars dernier a marqué la phase théorique du lancement de ladite opération de reboisement pour l’année 2022, à travers le concept innovant « Un Tchadien, un arbre ».



Et aujourd’hui, c’est la phase pratique qui consiste à la mise en terre des plants pour Ndjamena et ensuite, dans toutes les provinces du Tchad. À cet effet, il a salué la CNPCI d’avoir accepté d’accompagner ce projet, mais aussi d’avoir mis des moyens qu’il faut pour la réussite de ce projet.



« Que cette coopération soit pérenne pour le bonheur de toute la population tchadienne, car cette phase de reboisement offre également l’occasion d’emplois aux jeunes et aux femmes. Nous avons entamé le recrutement des jeunes et des femmes qui s’occuperont de ce reboisement durant toute l’année », a-t-il déclaré.



Pour le ministre Mahamat Ahmat Lazina, cette initiative aussi noble, exaltante et salvatrice soit-elle, ne saurait être réalisée sans un accompagnement conséquent des partenaires.



« C’est dans ce sens que notre traditionnel partenaire, la CNPCI a pris l’engagement d’être à nos côtés. Tout de même, nous lançons un vibrant appel à tous les partenaires techniques et financiers, aux secteurs public et privé (notamment les banques de la place, les compagnies de téléphonie, les compagnies pétrolières, les entreprises des bâtiments et travaux publics, etc.), aux ONG, aux organisations de la société civile, aux organisations communautaires de base de s’impliquer véritablement en vue de faire cet idéal et de parvenir aux objectifs escomptés », a rappelé Mahamat Ahmat Lazina.