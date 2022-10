Tchad : Mahamat Assileck Halata nommé ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme

L'ancien politico-militaire Mahamat Assileck Halata est nommé ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme dans le gouvernement d'union nationale dévoilé ce 14 octobre 2022. Le gouvernement est présidé par Saleh Kebzabo.



Mahamat Assileck Halata est le 1er vice-président et porte-parole de l'Union des forces pour la démocratie et le Développement (UFDD), mouvement signataire de l'accord de Doha. Il a représenté le mouvement aux assises du dialogue national inclusif et souverain.