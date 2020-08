Tchad : ​Mahamat Awaré Neissa, un stratège de l’aéronautique aux portes de l’ASECNA

« Ma candidature pour diriger l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) est l’expression de mon engagement à faire durablement sortir cette grande institution de la zone de turbulence ». C’est par ce propos que celui qui défend les couleurs du Tchad dans cette course pour arriver à la plus haute station de l’Asecna motive sa candidature. Mahamat Awaré Neissa, pour ne pas le nommer, brigue le poste de directeur général de l’agence, symbole de l’aéronautique africain.



« Mais pour retrouver un coin de ciel bleu, nous devrons effectuer un virage aussi nécessaire que serré », avertit le champion du Président Déby. Et la grande motivation du sieur Neissa est de se « tenir fermement aux commandes de l’appareil pour réaliser cette manœuvre avec succès, relever les grands défis qui s’offrent » à l’Asecna, « assurer des services de qualité aux passagers, aux personnels navigants, aux compagnies aériennes et faire de l’agence une référence internationale en matière de sécurité et de navigation aérienne ».



Parmi les défis, les luttes contre la concurrence déloyale extra-zone Asecna et contre la cybercriminalité figurent en bonne position de priorité, soutient-il.



Mais pour arriver à se repositionner, face aux récentes crises traversées par l’Agence, et notamment le scandale financier qui l’a éclaboussé en 2019, il est impératif de redorer l’image de l’Asecna auprès des États membres, des partenaires et du grand public. Et cela passe invariablement par un changement dans la gouvernance, croit savoir Mahamat Awaré Neissa. Selon lui, ce changement sera accompagné par la mise en place d’un cadre de gestion, axé sur les résultats afin d’être toujours plus proches des besoins des usagers et des compagnies aériennes.



Diplômé de la prestigieuse Académie d’Aviation Civile de St-Presbourg (Russie) où il est sorti en 1995 avec un Master of Science et le titre d’Ingénieur des Études et Exploitation de l’Aviation Civile (Option Navigation Aérienne), Mahamat Awaré Neissa est un polyglotte. Il s’exprime aussi bien en français, en anglais, en russe qu’en arabe.



Passionné par les enjeux du secteur aéronautique, Mahamat Aware Neissa a, à son actif, plus de vingt ans d’expérience dans le secteur du transport et de l’aviation civile, tant au niveau national (Ministère des Transports et de l’Aviation civile du Tchad, l’Autorité de l’Aviation Civile, etc.) qu’international (Asecna, Agence Internationale pour le Tourisme et Voyage, etc.)



Mahamat Aware Neissa, marié et père de six enfants, est décrit comme « un dirigeant averti et visionnaire qui saura mettre à profit ses connaissances pour relever les principaux défis de l’Asecna ».