Tchad : Mahamat Hamid Koua nommé directeur de cabinet civil de la Présidence

Mahamat Hamid Koua remplace Abdelkerim Idriss Deby qui est appelé à d'autres fonctions.



Économiste et spécialiste en planification et prospective, Mahamat Hamid Koua est un rodé des arcanes gouvernementales car il a eu à gérer plusieurs portefeuilles ministérielles entre autres : infrastructures, transport, commerce, industrie, promotion du secteur privé, pétrole, énergie, mines ou encore secrétariat général du gouvernement chargé des relations avec les grandes Institutions.



Mahamat Hamid Koua est pluridisciplinaires dans son CV : Master spécialisé en transport (bac +6) à l’École nationale des ponts et chaussées de Paris ; diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS, bac+5) en Conception-Gestion et Evaluation des programmes et projets, au Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) de Dakar Sénégal ; ingénieur de Travaux de Planification Economique (bac+4) à l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée de Dakar.