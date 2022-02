Tchad : Mahamat Hamid Koua, un mobilisateur des ressources à la tête du ministère de l'Économie

Spécialiste de mobilisation des ressources extérieures, le nouveau ministre du Plan est un fin connaisseur avéré du secteur privé tchadien. Officier de l’Ordre national du Tchad, Mahamat Hamid Koua est pluridisciplinaires :

- Master spécialisé en transport (bac +6) à l’École nationale des ponts et chaussées de Paris ;

- Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS, bac+5) en Conception-Gestion et Evaluation des programmes et projets, au Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) de Dakar Sénégal ;

- Ingénieur de Travaux de Planification Economique (bac+4) à l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée de Dakar.



Travailleur infatigable, il a toujours été a l'œuvre pour la réalisation des différentes activités phares :

- Elaboration du Programme Politique du Gouvernement présenté devant l’Assemblée Nationale le 16 mai 2021 ;

- Elaboration du projet de décret portant structure générale du Gouvernement et attributions de ses membres ;

- Coordination de la Conception de la Feuille de Route du Gouvernement de Transition ;

- Mise en place d’un Mécanisme de Suivi-Evaluation de la mise en œuvre de la Feuille de Route du Gouvernement de Transition ;

- Participation active au processus de désignation des membres du Conseil National de Transition ;

- Participation active à l’organisation de la cérémonie d’installation des membres du Conseil National de Transition (CNT) ;

- Rapporteur du Comité d’Organisation du Dialogue National Inclusif.



Mahamat Hamid Koua est un haut cadre, un haut commis de l'État qui a toujours marqué indélébilement l'esprit de ses collaborateurs.



A titre d'exemple, étant ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, il a assuré la réforme du secteur minier (adoption d’une politique minière, mise en route du décret fixant les modalités d’application de l’Ordonnance portant Code minier en République du Tchad, adoption du programme d’appui au développement du secteur minier au Tchad (PADSMT), mise en route du cadastre minier dynamique...).



Comme ministre du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, il a pu mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de commerce, d’industrie et de promotion du secteur privé, entreprenant des reformes stratégiques qui ont permis de placer le secteur privé au centre des politiques publiques de développement.



C'est un homme de conviction et d'expérience. Il est compétent pour remplir convenablement les diverses tâches liées à l'exercice de sa mission ministérielle.