Tchad : Mahamat Idriss Deby attendu à Sarh ce 14 mars

La ville de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari, s'attèle a accueillir le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, ce 14 mars 2022. Au premier vu de l'aéroport et à l'axe de l’avenue Kaskanaye jusqu'à la résidence présidentielle, l'on constate des drapelets bleu jaune rouge qui flottent.



Certaines rues ont été balayées et d'autres pas du tout, l'on note aussi certains détritus qui pullulent encore en bordure de route. Bien que la population locale vaque normalement à ses occupations, d'autres se ravitaillent dans certains marchés car, à entendre certains citoyens, il semblerait que les marchés seront fermés.



Les partis politiques, des associations, groupes des jeunes et de femmes s'organisent pour mettre l'ambiance en louant notamment des discothèques.