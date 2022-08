Tchad : Mahamat Idriss Deby demande pardon pour son père

"Le Maréchal du Tchad, notre père, votre président ami, frère, camarade et compagnon a demandé pardon à tous les tchadiens, un mois avant l’appel de Dieu. Je pense qu’il n’est pas de trop de rappeler cela et demander, en tant que fils, pardon pour lui, une fois de plus", a déclaré le chef de la transition.



"Je voudrais aussi demander votre pardon pour tous les anciens chefs d'Etat qui ne sont plus de ce monde", a ajouté Mahamat Idriss Deby.



Arrivé au pouvoir par les armes en 1990, le défunt président Idriss Deby a gouverné le Tchad pendant 32 ans, avant de mourir armes à la main le 18 avril 2021 dans des affrontements avec la rébellion au Nord de la province du Kanem.