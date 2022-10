Tchad : Mahamat Issa Abakar, meilleur bachelier 2022 avec 16,89 de moyenne, reçoit le prix de l'excellence

Mahamat Issa Abakar, élève du lycée Dinguessou de N'Djamena, a reçu le prix de l'excellence. Il est le meilleur parmi les lauréats du baccalauréat de la session de juin 2022.



Mahamat Issa Abakar totalise une moyenne de 16,89, série A arabe. Il obtient ordinateur, une somme de 600.000 FCFA et un billet d'avion aller-retour pour la bourse d'études accordée par la Turquie.



Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr. Ali Waïdou et le ministre de l'Éducation nationale, Mog-Nan Djimounta, ont pris part à la cérémonie.