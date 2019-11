Tchad : Mahamat Nour Ibedou convoqué par la brigade criminelle de la Police judiciaire

La brigade criminelle de la Police judiciaire a adressé ce vendredi une convocation au secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH), Mahamat Nour Ibedou.



Il est "invité à se présenter à la brigade criminelle le lundi 2 décembre prochain pour être entendu en qualité de mis en cause", selon la convocation signée par un officier de police judiciaire.



Cette convocation fait suite à une enquête en cours à la direction de la police judiciaire suite à un soit transmis du procureur de la République relatif à une plainte.



Ce mercredi, le Collectif des organisations de la société civile (COSC) qui réunit plusieurs associations- a dénoncé "la cabale montée contre la CTDDH et son secrétaire général Mahamat Nour Ibedou".



"Profitant de l’arrestation d’un membre de cette organisation pour homicide qui remonte à 2014, le gouvernement à travers ses services de renseignement, viole allègrement les procédures réglementaires d’arrestation d’un citoyen à son domicile. Au lieu d’ouvrir une enquête soutenue pour situer les responsabilités dans la transparence afin d’apaiser les cœurs des proches de la victime et d’étayer l’opinion, il cherche par tous moyens et sans preuves tangibles à ternir l’image de la CTDDH et de son secrétaire général engagés pour des causes nobles", selon le collectif.



Le COSC a condamné "ces manœuvres abjectes et ces méthodes lâches et mafieuses indignes d’un Etat qui se dit démocratique."