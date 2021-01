Tchad : Mahamat Nour Ibedou se joint à la marche pacifique du 6 février

"Cet appel, nous sommes prêts à le lancer n'importe où chez n'importe quel tchadien engagé, soucieux du bien-être de ses concitoyens et déterminé à agir pour faire bouger les choses. Cette marche selon nous devrait s'inscrire dans une dynamique d'ensemble et nous lançons à cette occasion un appel à toutes les forces vives du pays à y participer."

"L'enjeu de faire partir ce pouvoir trentenaire exécrable est trop important pour que nous puissions nous permettre d'avoir des égos et ignorer cet événement qui peut être déterminant si nous y mettons de la volonté, et si nous désirons réellement le bien-être de notre peuple. Le but étant d'obtenir une alternance salutaire à la tête du pays".

"Nous ne faisons la guerre à personne. Nous exprimons une volonté d'en finir avec cette mafia destructrice qui, pendant trois décennies a imposé le calvaire à tout un peuple. Cette initiative citoyenne et pacifique est, (rappelons-le) soutendue par des dispositions constitutionnelles claires et limpides".

Mahamat Nour Ibedou exprime sa fierté d'avoir enregistré dimanche une vidéo devant le siège des Transformateurs appelant à soutenir la marche. Il fait part de son hostilité à la candidature d'Idriss Deby à la présidentielle.Selon Ibedou, "ailleurs en Afrique, c'est la participation des partis politiques, des associations de la société civile, des intellectuels et autres leaders d'opinion à des actions citoyennes qui a permis le départ du pouvoir des dictateurs indésirables et autres déchets de l'histoire, et occasionné ainsi une alternance réelle".Le défenseur des droits de l'Homme insiste sur le caractère pacifique de l'initiative :Les autorités n'ont pas encore réagi à la tenue de la marche pacifique.