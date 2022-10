Tchad : Mahamat Saleh Annadif prône une diplomatie à l'écoute et respectueuse de ses partenaires

Mahamat Saleh Annadif prône une diplomatie "à l'écoute et respectueuse de ses partenaires, qu'ils soient bilatéraux, sous-régionaux, régionaux et internationaux".



"Mon pays entre dans un virage et aucune contribution n'est de trop de ses fils", indique le chef de la diplomatie.



Et d'ajouter : "il nous faut une diplomatie d'engagement au service de la paix et de la stabilité du Tchad".