Tchad : Mahamat Saleh Mangaré encourage à tirer profit du digital face au chômage

Les réseaux sociaux occupent une place prépondérante en communication et permettent sur le plan personnel et professionnel de communiquer, retrouver ses anciens amis, rencontrer des nouvelles personnes, partager ses passions, fair des partenaires commerciaux, vendre un produit, un service ou recruter.



Les entreprises ont vite compris l'intérêt qu'elles avaient à investir dans ces différents médias sociaux. De nos jours, de nouveaux modeles économiques s'y sont développés. Certains de ces «business model » pèsent des milliards de dollars et sont cotés en bourse. Leurs dirigeants comptent parmi les hommes les plus riches de la planète, éclaire l'auteur.



Et d'ajouter que la publicité en ligne a ainsi envahi nos écrans d'ordinateur, tablettes et mobiles. D'où l'existence de plusieurs opportunités de business sur les réseaux sociaux.



Il existe une multitude de médias sociaux par lesquels on peut gagner de l'argent, révèle l'auteur. Mahamat Saleh Mangaré se limite aux principaux réseaux sociaux optimaux aux business en ligne. Car pour lui, la révolution numérique a entrainé la mise en réseau planétaire des individus au moyen de nouvelles formes de communication telles que les réseaux sociaux, la messagerie instantanée, les blogs et les sites web.



Ces plateformes, généralement utilisées à mauvais escient par les internautes, s'avèrent une formidable opportunité, étant donné que depuis la démocratisation de l'Internet, plusieurs business traditionnels ont été transmutés en business du web. Des nouvelles opportunités d'affaires, uniquement en ligne, ont vu le Jour, explique Mahamat Saleh Mangaré.



L'auteur présente une multitude de procédés grâce auxquels on peut gagner de l'argent sur les plateformes sociales, optimales aux business sur Internet, à savoir Youtube, Facebook, Instagram, TikTok sans perdre de vue ceux liés à la création d'un blog, aux podcasts et médias en ligne.