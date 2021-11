Tchad : Mahamat Tahir Amlass désormais président du Tribunal de grande instance de Pala

A cette occasion, le président sortant Bopabe Célestin Théodore a cédé son fauteuil à son successeur Mahamat Tahir Amlass, en présence du gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, et de plusieurs citoyens venus pour la circonstance.



L'audience solennelle de passation de service est présidée par le président sortant Bopabe Célestin Théodore. Le récipiendaire Mahamat Tahir Amlass a été présenté au public et à l'assistance par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Abdou Issa.



Le nouveau président du Tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Tahir Amlass, était juge au siège dudit tribunal avant d'être promu aujourd'hui à ce poste.



Les défis sont immenses mais pas impossible, dit le président sortant dans sa réquisition. Il faut une bonne capacité managériale pour bien gérer la justice et l'ensemble de la structure carcérale. Et surtout en rejetant toute forme d'injustice, conclut son prédécesseur.



Bopabe Célestin Théodore va désormais à Mongo dans le Guera comme juge au siège. Son équipe a géré pendant son séjour plus de 240 dossiers. Plus de 800 justiciables ont été situés sur leur sort.