Tchad : Mahamat Zene Bada, quel péché a-t-il commis ?

Tous les adeptes du Mouvement patriotique du salut (MPS) luttent par des sorties médiatiques fallacieuses, pour rester aux affaires après le Dialogue national inclusif et souverain.



L'ancien secrétaire général dudit parti, entre 2016 et 2021, brille par son absence sur la scène politique depuis son retour de France. Pourtant, après la mort du père fondateur du MPS, Mahamat Zene Bada s'est montré parmi les plus braves héritiers du parti. Quel avenir politique pour celui qui prétend « connaître le Tchad, village par village » ? Zene Bada est-il lâché par le MPS ? N'est-il pas un danger pour l'avenir du parti ?



Autant d'interrogations qui demeurent sans réponse. Mais l'organisation du 10ème congrès du parti en son absence, prouve à suffisance que Zene Bada est un élément à craindre. Même s'il est nommé conseiller à la présidence en mars dernier, l'avenir du ce rassembleur est sombre au sein du MPS.



Pourtant, il fait partie des héritiers, car son grand frère Maldoum Bada Abbas a été un allié du défunt président, lors de la conquête du pouvoir. Les adeptes du MPS veulent construire un nouveau MPS sans lui. Même si c'est le contraire, Zene Bada a perdu sa langue. Voilà l'image de la politique : un beau parleur devient sourd muet.



En attendant, c'est probablement au Palais de la culture que l'on retrouvera Zene Bada, celui-ci étant sur la liste des personnes ressources désignées par le chef de la transition pour le Dialogue national inclusif.