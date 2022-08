Tchad : Mahdi fait l'éloge de Gali Ngoté, "je ne sais pas si l'on peut trouver mieux que lui dans la salle"

S'exprimant dans un entretien à Réseau des citoyens, Mahamat Mahdi Ali a laissé entendre que Gali Ngoté Gatta est un bon choix pour la conduite des travaux du dialogue.



"C'est un universitaire. Je l'ai eu en économie. Gali Ngoté nous apprenait les rouages de la comptabilité nationale. Ça m'a beaucoup servi lorsque j'étais à l'Université en France. C'était ça le programme actualisé. Je ne sais pas si l'on peut trouver mieux que lui dans la salle. (...) Je ne veux pas mettre beaucoup de pressions sur mon ami et professeur aussi", a-t-il déclaré.



Le chef du FACT a également réitéré sa volonté de dialoguer et d'adhérer aux conclusions des assises nationales sous conditions : "On est sur une phase très décisive, laissons chaque individu face à sa conscience et à l'histoire. Regardons le résultat de ce qui va sortir. On va attendre le résultat. Si le résultat tend à concrétiser les attentes légitimes des tchadiens, on va adhérer".