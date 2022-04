Tchad : Mahmoud Ali Seïd en communion avec la jeunesse

Mahmoud Ali Seïd a lancé un appel à la jeunesse pour une mobilisation en vue du dialogue national inclusif. Il a énuméré plusieurs projets et réalisations en faveur de la jeunesse, tout en promettant de plaider son sort auprès du président du Conseil militaire de transition.



"Le chef de l'État est aussi jeune que vous et il a pris le destin du Tchad en main. Le président de la République a une passion pour son pays. La réussite de notre pays est tributaire de vous et de la solidarité qui sera développée par vous et pour vous", a dit le ministre dans une salle pleine à craquer du Radisson Blu.



Pour lui, "les jeunes doivent soutenir massivement le Dialogue National Inclusif en préparation et qui se tiendra au mois prochain".