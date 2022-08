Tchad : Mahmoud Ali Seïd réclame des honneurs au défunt Maréchal, la salle siffle

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seïd, a déploré ce 25 août le manque de valorisation du défunt président Idriss Deby Itno à l'entame des travaux du dialogue national inclusif. À ses yeux, le préambule de l'avant-projet de règlement intérieur doit consacrer une mention honorifique au défunt Maréchal du Tchad.



"Vous n'avez pas voulu valoriser le Maréchal du Tchad qui s'es battu corps et âme pour qu'on arrive à ce stade", a affirmé le ministre.



"N'eut été son départ à Mao, nous ne serions pas dans cette salle en train de discuter. Je voudrais qu'il soit valorisé dans ce préambule", a-t-il ajouté.



La prise de parole du ministre a été suivie d'un mouvement de contestation dans la salle et de sifflements, avant que la parole ne soit donnée à un autre intervenant.