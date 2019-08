Tchad : Mahmoud Youssouf Khayal, nouveau ministre de la Santé publique

Père de six enfants (quatre filles et deux garçons), homme de principe, travailleur assidu, le Professeur Mahmoud Youssouf Khayal a été nommé dimanche soir au poste de ministre de la Santé publique, au terme d'un nouveau remaniement du gouvernement de la quatrième République.



Il a géré tour à tour l'Institut national des sciences et techniques appliquées d'Abéché (INSTA) et l'Université virtuelle du Tchad en qualité de recteur.



En 2017, il a été élu à l'unanimité en tant que président du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), une institution de l'Union Africaine, avant de devenir le directeur général du Centre national des recherches (CNAR).



Le professeur Mahmoud Youssouf Khayal est aussi le président fondateur de l'Institut supérieur de formation professionnelle et polytechnique (ISFOP), situé au quartier Sabangali à N'Djamena.



Il prendra désormais la relève d'Aziz Mahamat Saleh, après la prestation de serment qui aura lieu demain, suivie de la passation de service.